Путин реагирует только на силу: глава МИД Британии назвал единственный путь к миру в Украине
Помощь в вооружении Украины, чтобы она могла защитить себя от агрессии России, это самый быстрый путь к достижению мира.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в статье Times of Malta.
Он отметил, что президент России Владимир Путин, как и все авторитарные правители, реагирует только на силу своих противников.
– В декабре прошлого года он (Путин — Ред.) отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. Именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Британии в отправлении танков украинцам. Предоставить украинцам инструменты, необходимые для завершения работы — это самый быстрый и даже единственный путь к миру, — заявил Клеверли.
Ожидается, что тема войны в Украине будет доминировать в переговорах между Великобританией и Мальтой, членом Европейского Союза.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь Украине как можно скорее прибыла на фронт.