Февраль, 05 в 13:19

Помощь в вооружении Украины, чтобы она могла защитить себя от агрессии России, это самый быстрый путь к достижению мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в статье Times of Malta.

Он отметил, что президент России Владимир Путин, как и все авторитарные правители, реагирует только на силу своих противников.

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– В декабре прошлого года он (Путин — Ред.) отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. Именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Британии в отправлении танков украинцам. Предоставить украинцам инструменты, необходимые для завершения работы — это самый быстрый и даже единственный путь к миру, — заявил Клеверли.

Ожидается, что тема войны в Украине будет доминировать в переговорах между Великобританией и Мальтой, членом Европейского Союза.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь Украине как можно скорее прибыла на фронт.