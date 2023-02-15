Февраль, 15 в 10:24

Производство оружия в России почти наверняка не отвечает требованиям Минобороны РФ по обеспечению войны против Украины и долгосрочному восстановлению нужд обороны.

Такое заявление 15 февраля сделали в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве не оставили без внимания посещение Омского завода транспортного машиностроения заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

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Последний, в частности, поехал призвать работников увеличить производство танков после того, как президент РФ Владимир Путин уже несколько раз публично отмечал, что “оборонная промышленность должна лучше поддерживать “специальную военную операцию”.

Одним из самых громких публичных заявлений главы Кремля стало онлайн-совещание с представителями правительства 12 января 2023 года.

Тогда Владимир Путин раскритиковал ответственного за оборонную промышленность вице-премьер-министра Дениса Мантурова из-за заказа воздушных судов на 2023 год.

Путин попросил Мантурова не “валять дурака”, потому что “контрактов нет, а министр утверждает, что все уже сверстано”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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