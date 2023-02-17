Февраль, 17 в 10:18

В Самарской области РФ на Чапаевском механическом заводе сдетонировала взрывчатка. Инцидент произошел накануне, 16 февраля.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва в одном из цехов погибла женщина, еще три человека получили ранения. Пожара не было.

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Чапаевский механический завод уже более 60 лет производит взрывчатые средства, например: капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, герметичные взрывные патроны, кумулятивные заряды и тому подобное.

Напомним, что 14 февраля в городе Коломна, Московской области РФ произошел масштабный пожар на бывшем предприятии по ремонту вагонов поездов.

13 февраля в Ярославской области в районе села Еремейцево взорвался газопровод.