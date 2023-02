В 10-й пакет санкций ЕС попало 121 физическое и юридическое лицо из РФ – Боррель

Накануне вечером Евросоюз утвердил десятый пакет санкций против РФ. В ограничительные списки включено 121 физическое и юридическое лицо из России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил моменты по принятому санкционному пакету.

Боррель отметил, что ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 тыс. украинских детей.

The 10th sanctions package is adopted:

121 individuals and entities listed, significant new import/export restrictions, banning Russian propaganda outlets.

We remain united in our determination to dent Russia’s war machine.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2023