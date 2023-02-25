В 10-й пакет санкций ЕС попало 121 физическое и юридическое лицо из РФ – Боррель

Февраль, 25 в 13:29

Накануне вечером Евросоюз утвердил десятый пакет санкций против РФ. В ограничительные списки включено 121 физическое и юридическое лицо из России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил моменты по принятому санкционному пакету.

— 121 физическое и юридическое лицо в списке, значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрет российских пропагандистских агентств. Мы по-прежнему едины в нашей решимости остановить военную машину России, — написал он в Twitter.

Боррель отметил, что ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление не менее 6 тыс. украинских детей.

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— Это явное нарушение международного права, включая Женевскую конвенцию, о чем я говорил вчера на Совете безопасности ООН, — добавил дипломат.

The 10th sanctions package is adopted:

121 individuals and entities listed, significant new import/export restrictions, banning Russian propaganda outlets. We remain united in our determination to dent Russia’s war machine. 1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2023

По его словам, в новом пакете расширен перечень субъектов, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне, еще на 96, накладывая на них более жесткие экспортные ограничения.

— Впервые в этот список попали семь иранских предприятий, производящих военные БПЛА, которые используются российскими военными в агрессивной войне, в частности против гражданской инфраструктуры, — отметил Боррель.

Кроме того, дополнительные ограничения наложены на импорт товаров, которые приносят значительные доходы России, таких как асфальт и синтетический каучук, а также три российских банка добавлены в перечень субъектов, на которые распространяется замораживание активов и запрет предоставлять средства и экономические ресурсы.

А еще этим пакетом ограничивается возможность для граждан России занимать любые должности в руководящих органах критически важных инфраструктур и организаций ЕС.

— Мы будем продолжать усиливать давление на Россию — и будем делать это до тех пор, пока Украина не будет освобождена от жестокой российской агрессии, — подытожил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Вскоре соответствующие правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

В пятницу, 24 февраля, послы стран-членов Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России.

Они предусматривают ограничения на экспорт в РФ продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, а также меры противодействия российской дезинформации.

В годовщину полномасштабного вторжения США также ввели ряд санкций против юридических и физических лиц России, в частности против российского производителя углеволокна, входящего в структуру госкорпорации Росатом — Umatex, а также ряда пропагандистов.