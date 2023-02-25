Февраль, 25 в 13:19

В годовщину нападения РФ на Украину страны ЕС успели согласовать десятый пакет санкций против России. При обсуждении списка ограничений Польша согласилась на компромисс, поставив одновременно шесть условий, пишет DW.

Отмечается, что постоянные представители стран ЕС длительное время обсуждали новый пакет санкций против России. Речь шла, в частности, о вопросе импорта синтетического каучука из России.

Так, Польша настаивала на том, чтобы ограничения были более жесткими, однако одна из стран отказывалась от предложенного механизма ежемесячного снижения лимита.

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В конце концов Варшава согласилась на компромисс, однако поставила шесть обязательных условий:

– санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в Россию;

– санкции против импорта российских алмазов;

– дальнейшая работа по ограничению ядерного сектора РФ;

– запуск штрафных мер против 150 роспропагандистов из списка, составленного Польшей;

– санкции против импорта синтетического каучука.

По последнему пункту Еврокомиссия должна представить специальный механизм контроля в ближайшие дни для диверсификации закупок этого материала, что предусматривает ежеквартальные проверки.

Штрафные меры нового пакета предусматривают увеличение контроля за экспортом товаров двойного назначения, ограничения против людей и учреждений, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и поставляют дроны армии РФ, а также – меры против российской дезинформации.

В список санкций также должны быть добавлены 120 физических и юридических лиц. Среди них – три российских банка.