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После диверсии в Мачулищи могли завезти специалистов и запчасти для ремонта самолета А-50 — Беларускі Гаюн

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
После диверсии в Мачулищи могли завезти специалистов и запчасти для ремонта самолета А-50 — Беларускі Гаюн
Фото: Getty Images

Расследователи проекта Беларускі Гаюн рассказали, что на аэродроме в Мачулищах после совершения диверсии с самолетом ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) А-50У прилетело два российских военно-транспортных самолета.

Так, вечером 26 февраля на аэродром прилетели Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ. А рано утром 27 февраля Ил-76 улетел на аэродром Иваново-Северный в России.

Согласно данным из открытых источников, на аэродроме Иваново-Северный дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава, авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.

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Именно в 610-м центре хранят, модернизируют и ремонтируют самолеты ДРЛО А-50. А военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром.

На спутниковых снимках Google июля 2022 года видно, что на аэродроме находится не менее девяти самолетов ДРЛО А-50, еще один – на ремонте. В июле в Мачулищи прилетали два самолета Ил-76, которые относятся к 610-му центру. В то же время на аэродроме находился ДРЛО А-50.

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По словам беларусских расследователей, все эти сведения косвенно подтверждают наличие проблем с самолетом ДРЛО А-50У, который был поврежден 26 февраля.

Транспортник Ил-76 мог привезти в Мачулищи специалистов или комплект запчастей для ремонта ДРЛО А-50У.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ имеет около девяти разведывательных самолетов, поэтому повреждение одного из них – это хорошая новость для Воздушных сил.

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