Хорошая новость для Воздушных сил: Игнат о важности повреждения самолета А-50

Февраль, 27 в 16:48

Повреждение российского А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси — это хорошая новость для Украины, ведь этот самолет помогал оккупантам вести боевые действия против нашего государства.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

Россия имеет около девяти разведывательных самолетов, поэтому, как отметил Игнат, повреждение одного из них — это хорошая новость для Воздушных сил.

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Самолет А-50 проводит радиолокационную разведку нашей территории, сканирует отработки средств ПВО и обнаруживает их расположение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации. Этот самолет также сопровождает атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

— Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такие самолеты, которые бы тоже обеспечивали действия нашей авиации и разведки, — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что наши союзники имеют в своем арсенале такие самолеты.

26 февраля на аэродроме Мачулище в Беларуси, который расположен в 12 км от Минска, прогремели взрывы.

По данным Telegram-канала BYPOL, в результате взрывов повреждены передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и антенна РЛС.

Беларускі Гаюн со ссылкой на источники сообщает, что самолет А-50 атаковали с помощью двух дронов. Кроме этого, утверждается, что силовикам удалось найти сумку с пультами управления от беспилотников.

Фото: АрмияInform