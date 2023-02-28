Февраль, 28 в 8:51

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в “вынужденной” приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Пожаловался на страны Запада глава Кремля в интервью телеканалу Россия-1.

Владимир Путин заявил, что “у коллективного Запада “на бумаге” уже есть планы уничтожения Российской Федерации в ее нынешнем виде”.

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Президент России подчеркнул, что не знает, сможет ли “такая этническая группа, как российский народ, выжить в том виде, в каком она существует сегодня”, если Западу удастся “уничтожить Российскую Федерацию и установить контроль над теми частями, что останутся”.

Путин отметил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, чтобы “обеспечить свою стратегическую стабильность и безопасность”.

По мнению Путина, страны Запада согласовали усилия для того, чтобы с использованием ГСНО “разрушить стратегические перспективы России”.

Аналитики Института изучения войны уверенны: такие заявления, озвученные Путиным в интервью телеканалу Россия-1, являются продолжением информационной операции Кремля.

Ее цель – ложное изображение войны России в Украине как экзистенциальной, необходимой для дальнейшего существования Российской Федерации.

Напомним, что о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) президент России Владимир Путин объявил во время послания к Федеральному собранию 21 февраля.

Российский диктатор назвал “театром абсурда” требование НАТО об инспекции ядерных объектов РФ в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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