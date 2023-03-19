В 250 км от Москвы упал беспилотник — что известно

Март, 19 в 17:21

В Тульской области на территории Российской Федерации упал неизвестный беспилотник. Это примерно в 250 км от Москвы.

По данным журналистов, беспилотник упал в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель.

Прокремлевские издания утверждают, что беспилотный летательный аппарат упал в поле — вдали от жилых домов.

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По данным российских журналистов, якобы нет пострадавших и разрушений. Сейчас специалисты устанавливают принадлежность беспилотника.

В то же время в сообщениях утверждается, что размеры беспилотного летательного аппарата составляют 290 на 120 см.

В сети уже начали обсуждать падение неизвестного БПЛА. В частности, граждане отмечают, что в последнее время на территории Российской Федерации все больше подобных новостей.