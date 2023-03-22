Россия снимает с хранения танки 1950-х годов – CIT

Март, 22 в 15:00

Россияне снимают с хранения и отправляют с Дальнего Востока советские средние танки семейства Т-54/55.

Об этом пишет Conflict Intelligence Team, в распоряжении которых оказались соответствующие фото эшелона с техникой.

— Как нам стало известно, этот эшелон недавно отправился из г. Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295-я Центральная база резерва и хранения танков, — говорится в сообщении.

Аналитики изучили архивные фотографии 1295-й базы, которые есть в открытом доступе, и обнаружили, что на ней (кроме относительно современных Т-80БВ и Т-72Б) хранилось значительное количество Т-62М(В). Также удалось найти фотографии Т-55 и Т-54.

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Указано, что первые модификации Т-54 были приняты на вооружение советской армией еще во второй половине 1940-х гг., а Т-55 — в 1958.

— Даже устаревший танк может быть полезнее, чем его отсутствие, но мы считаем ключевыми минусами этих моделей отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей (не говоря уже о системе управления огнем), примитивные прицелы и (у Т-54) неполноценную стабилизацию орудия, — добавляют в CIT.

Специалисты отмечают, что трудно назвать возможные сферы применения этих танков, но в любом случае, это “однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой“.

Кроме того, проанализировав спутниковые снимки 1295-й базы было установлено, что в период между июнем и ноябрем 2022 года ее покинул по меньшей мере 191 танк (предположительно, преимущественно Т-62). В реальности это количество может быть значительно выше, поскольку наиболее боеготовые машины, как правило, находятся в ангарах, и зафиксировать их отправку невозможно, указывает CIT.

По данным расследователей, факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 во время вторжения в Украину фиксируются еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что в горячих точках фронта войска РФ испытывают дефицит бронетехники.

Фото: CIT

Источник: CIT