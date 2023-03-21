В горячих точках фронта враг испытывает дефицит бронетехники — Череватый

Март, 21 в 15:09

На Лимано-Купянском направлении у российских оккупантов ощущается нехватка бронетехники, поэтому враг все чаще использует устаревшие БМП-1.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В то же время, по его словам, россияне также стали чаще использовать ударные беспилотники Ланцет, чего раньше не было.

Сейчас смотрят

— Из новейшего вооружения используют разве что барражирующие боеприпасы Ланцет. Ранее противник массово их не использовал. Сейчас наши военные решают, как противодействовать этим беспилотникам, — отметил он.

Череватый также сообщил, что за минувшие сутки на этом направлении украинские военные уничтожили БМП, миномет Василек и станцию РЭП Стриж, а в предыдущие дни — по несколько базовых танков Т-72, а также новейшие Т-80 и Т-90.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.