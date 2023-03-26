Март, 26 в 10:14

В Россию, очевидно, снова начали регулярно поставлять из Ирана небольшие партии дронов-камикадзе типа Shahed.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 26 марта.

По данным британского оборонного ведомства, с начала марта после двухнедельного перерыва по объектам в Украине россияне запустили не менее 71 БПЛА типа Shahed.

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– Не исключено, что Россия запускает Шахеды из двум направлений – из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке РФ, чтобы гибко охватить широкий сектор и уменьшить время полета к целям на севере Украины, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Вероятно, подобная рассредоточенность в дальнейшем может указывать на попытку РФ растянуть силы украинской противовоздушной обороны, считают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР