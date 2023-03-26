Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Россия, вероятно, начала получать новые иранские дроны – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
Россия, вероятно, начала получать новые иранские дроны – британская разведка

В Россию, очевидно, снова начали регулярно поставлять из Ирана небольшие партии дронов-камикадзе типа Shahed.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 26 марта.

По данным британского оборонного ведомства, с начала марта после двухнедельного перерыва по объектам в Украине россияне запустили не менее 71 БПЛА типа Shahed.

Сейчас смотрят

– Не исключено, что Россия запускает Шахеды из двум направлений – из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке РФ, чтобы гибко охватить широкий сектор и уменьшить время полета к целям на севере Украины, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Вероятно, подобная рассредоточенность в дальнейшем может указывать на попытку РФ растянуть силы украинской противовоздушной обороны, считают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка