Россия, вероятно, начала получать новые иранские дроны – британская разведка
В Россию, очевидно, снова начали регулярно поставлять из Ирана небольшие партии дронов-камикадзе типа Shahed.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 26 марта.
По данным британского оборонного ведомства, с начала марта после двухнедельного перерыва по объектам в Украине россияне запустили не менее 71 БПЛА типа Shahed.
– Не исключено, что Россия запускает Шахеды из двум направлений – из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке РФ, чтобы гибко охватить широкий сектор и уменьшить время полета к целям на севере Украины, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Вероятно, подобная рассредоточенность в дальнейшем может указывать на попытку РФ растянуть силы украинской противовоздушной обороны, считают британские разведчики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР