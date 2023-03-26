У русского народа ничего не лежит на месте: в Белгородской области воруют генераторы из-за отсутствия света

Март, 26 в 19:24

Граждане России обсуждают, что на территории Белгородской области значительно увеличилось количество краж электрогенераторов.

Об этом говорится в очередному аудиоперехвате разговора россиян.

— У нас в соседнем селе сперли генератор… Кое-кто переезжал и оставил, ну, а у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. За всем нужен глаз да глаз, как показывает практика, — говорит женщина.

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На что ей отвечают:

— Да, ведь могут мешок муки спереть, а дизельный генератор, так и подавно.

При этом женщина напоминает о ситуации с перебоями поставок электроэнергии в Белгородской области, обусловленной систематическими авариями на ТЭЦ: