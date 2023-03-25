На Херсонщине оккупанты отбирают у местных автомобили с прицепами и вывозят награбленное — Генштаб

Март, 25 в 19:29

Россия продолжает грабить население на временно занятой территории Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

В частности, в населенный пункт Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ГУР