Путин не понимает, как проигрывать и готовит россиян к “вечной войне” с Западом — Guardian

Март, 28 в 17:12

Российский диктатор Владимир Путин готовит население РФ к затяжной войне в Украине, а в Кремле обеспокоены тем, что не могут изменить ход войны. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание со ссылкой на очевидцев рассказывает отрывки с празднования конца нового года, на котором присутствовал спикер диктатора Дмитрий Песков.

Среди присутствующих на вечеринке были представители культурной и политической элиты России. В своем тосте Песков заявил, что “все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени”.

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Собеседник Guardian на условиях анонимности рассказал, что его тост омрачил настроение вечера среди гостей. Многие присутствующие в частных разговорах говорили, что выступают против войны в Украине.

— Было некомфортно слушать его речь. Было понятно, что он предупреждает, что война будет оставаться с нами, и мы должны готовиться к ней на долгую перспективу, — сказал один из гостей.

Более чем через год после полномасштабного вторжения, которое, по плану Москвы, должно было длиться несколько недель, правительство Путина настраивает общество на войну с Западом и готовится к многолетнему конфликту.

Недавно, выступая перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин снова назвал войну “экзистенциальной битвой за выживание России”.

— Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей, — сказал он.

По словам политолога Максима Трудолюбова, это было сделано в русле последних речей, в которых Путин все чаще переходил к обсуждению того, что наблюдатели называют “вечной войной” с Западом.

— Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает никакого видения того, как может выглядеть будущая победа. Война не имеет ни четкого начала, ни предсказуемого конца, — сказал Трудолюбов.

Во время речи Путина в прошлом месяце он заявил, что Москва “борется за национальное выживание” и в конце концов “победит”.

По словам Трудолюбова, завуалированное послание к народу заключалось в том, что война в Украине не закончится в ближайшее время и что россияне должны научиться жить с этим.

Один западный дипломат в Москве описал послание Путина в речи как подготовку российской общественности к “войне, которая никогда не закончится”. Дипломат также сказал, что не понятно, может ли Путин принять поражение в конфликте, поскольку не похоже, что Путин “понимает, как проигрывать”.

По словам собеседника, не похоже, что Путин переосмысливает конфликт, несмотря на огромные потери и неудачи прошлого года. Дипломат отметил, что российский президент — бывший оперативник КГБ, и сказал, что они обучены всегда продолжать преследовать свои цели, а не переоценивать цели в первую очередь.

Другие отмечают, что Путин перестал обсуждать ситуацию на фронте в Украине в своих публичных комментариях. Согласно исследованию выступлений диктатора, проведенному российским изданием Верстка, последний раз Путин упомянул о боевых действиях в Украине 15 января, заявив, что динамика его армии якобы положительная.

Профессор российской политики в Университете Хельсинки Владимир Гельман утверждает, что эти упущения отражают непростое признание Кремлем того, что он не в состоянии изменить ход войны на поле боя.

— Легче не говорить о военных усилиях, когда твоя армия не достигает никакого прогресса. Но сворачивание — это не вариант для Путина; это означало бы признание поражения, — добавил Гельман.

Американский военный эксперт Роб Ли говорит, что Россия просто не имеет возможностей для большого наступления. По его словам, менее 10% российской армии в Украине способны к наступательным операциям, а большинство ее войск сейчас составляют призывники с ограниченной подготовкой.

— Мы видим, что российские военные готовятся к длительной войне. Путин делает ставку на то, что ресурсы его страны перевесят ресурсы Украины, поскольку Запад устанет помогать Киеву, — сказал Ли.

Несмотря на неудачи на поле боя в Украине, Кремль нивелировал любую реакцию против войны внутри страны. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников сказал, что многие в РФ уже полностью признали, что эта война никуда не денется, и считают, что им нужно научиться жить в условиях реальности.

Когда в сентябре Путин отдал приказ о призыве 300 тыс. резервистов, социологи заметили рекордный всплеск страха и тревоги: мужчины боялись идти воевать, а матери и жены волновались за своих мужей, отцов и сыновей. Но уже через несколько месяцев, по словам Колесникова, страх уменьшился.

— Пропагандистская кампания была успешной, несмотря на первоначальные колебания людей, — сказал источник, близкий к кремлевским медиа-менеджерам, имея в виду ранние антивоенные протесты, которые привели к более 15 тыс. арестов в первые недели после вторжения.

Пропагандистская машина распространяла и внедряла идеи, что война необходима для самоидентификации и выживания России. Национальное телевидение превратилось из трансляции легких развлекательных программ в трансляцию агрессивных политических ток-шоу.

А школам в РФ поручили добавить базовую военную подготовку и “патриотические” уроки, которые имеют целью оправдать войну в Украине. Государственная риторика, включая призывы Путина избавиться от “подонков и предателей”, привела к волне доносов рядовых россиян на своих коллег и даже друзей.

— Страна сошла с ума. Мне пришлось перестать общаться с коллегами и друзьями. Мы живем в разных реальностях, — сказал Алексей, бывший учитель истории в элитной подмосковной школе-интернате, который недавно уволился из-за несогласия с руководством по новой “патриотической” учебной программе.

Впрочем, в то время, как сотни тысяч россиян, несогласных с политикой руководства, были вынуждены были замолчать или бежать из страны, активная группа сторонников войны активно поддерживает новый курс Путина.