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Российская экономика начинает разваливаться — WSJ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

В прошлом году, в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, произошел рост цен на нефть и природный газ, принесший Москве непредсказуемый доход, но эти дни закончились.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Поскольку война продолжается уже второй год, а западные санкции действуют жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика сместилась на низкую траекторию роста, вероятно, в долгосрочной перспективе.

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Указано, что крупнейшие экспортные товары страны — газ и нефть — потеряли основных покупателей. Рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару. Рабочая сила сократилась, поскольку молодые люди отправляются на фронт или бегут из страны. Неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

— Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию, — прогнозирует Александра Прокопенко, экс-чиновница Центрального банка РФ, которая покинула страну вскоре после вторжения.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что в России заканчивается наличка.

— В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы, — заявил сырьевой магнат на экономической конференции.

В значительной степени потеряв европейский рынок, Москва становится все более зависимой от Китая.

— Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина выглядит мрачно: Москва будет гораздо более замкнутой и чрезмерно зависимой от Китая, — сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Издание указывает, что ставка российского диктатора Владимира Путина использовать российские поставки энергоносителей для ограничения поддержки Украины со стороны Европы провалилась. Зато европейские правительства не уменьшили поддержку Киева, а начали быстро искать новые источники природного газа и нефти.

Большинство потоков российского газа в Европу остановились, и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Сейчас Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% к июню по сравнению с предыдущим уровнем. Она продает свою нефть по сниженным ценам по сравнению с мировыми.

В результате за первые два месяца этого года энергетические доходы правительства РФ упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а бюджетный дефицит углубился.

— За первые два месяца дефицит бюджета достиг 34 миллиардов долларов, что эквивалентно более чем 1,5% от общего объема экономического производства страны. Это заставляет Москву все больше расходовать свой суверенный фонд, один из главных антикризисных буферов, — добавляет WSJ.

Российское правительство все еще может занимать на внутреннем рынке, а в фонде национального благосостояния все еще есть 147 миллиардов долларов, даже после того, как до вторжения он сократился на 28 млрд долларов.

Отмечено, что РФ нашла способы продавать свою нефть в Китай и Индию. В то же время Китай начал поставлять много деталей, которые ранее Россия получала с Запада.

Российские чиновники признают трудности, но говорят, что экономика быстро адаптировалась. А Путин заявил, что правительство эффективно противодействует угрозам для экономики.

По оценкам МВФ, потенциальный темп роста России — темп, с которым бы она могла расти, не боясь инфляции, — составлял около 3,5% до 2014 года, когда она захватила Крым. Некоторые экономисты говорят, что сейчас этот показатель упал до 1%, поскольку производительность труда снижается, а экономика становится технологически отсталой и более изолированной.

— Для такой экономики, как российская, 1% — это ничто, это даже не уровень поддержки, — отметила Прокопенко.

Накануне в Центральном банке РФ заявили, что падение экспорта, ограниченный рынок труда и увеличение государственных расходов ухудшают инфляционные риски. Инфляция в России в феврале составила около 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным московского Института экономической политики имени Гайдара, промышленность страны переживает сильнейший дефицит рабочей силы с момента начала наблюдений в 1993 году.

Значительный рост промышленного производства сейчас происходит за счет заводов, выпускающих ракеты, артиллерийские снаряды и военную одежду. В то же время военное производство маскирует проблемы. По словам Прокопенко, “это не настоящий продуктивный рост, и он не развивает экономику”.

Отмечается, что в прошлом году России удалось избежать худших прогнозов, чему сначала способствовали высокие мировые цены на энергоносители. Валовой внутренний продукт упал на 2,1%, согласно официальным данным, что намного меньше прогнозируемого падения на 10-15%.

Экспорт газа в Европу начал сокращаться только прошлым летом. Запрет ЕС на поставки российской морской нефти и ограничения цен на нее начали действовать только в декабре.

— Однако в январе и феврале этого года налоговые поступления от нефти и газа, которые составляют почти половину всех доходов бюджета, сократились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а государственные расходы подскочили более чем на 50%, — указывает издание.

WSJ добавляет, что в этом году большинство аналитиков ожидают очередного падения ВВП, хотя некоторые, в частности МВФ, прогнозируют скромный рост.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия сможет вести войну еще максимум два года.

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Источник: The Wall Street Journal
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