Россия сможет вести войну еще максимум два года — Скибицкий

Март, 23 в 9:44

Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, россияне могут вести войну еще 2023 — максимум 2024 год — все. Такого же мнения придерживается и разведка Литвы.

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А если усилить санкции, то этот запас прочности у РФ будет еще меньше, подчеркнул Скибицкий.

Что касается военной помощи России, то, по словам представителя ГУР, Иран уже поставлял отдельные компоненты для изготовления боеприпасов. Россия имеет планы и надежду закупить боеприпасы 122 мм и 152 мм, а также боеприпасы для стрелкового оружия.

— Они хотели бы и другое, например, баллистические ракеты, но это будет зависеть от решения Ирана, согласится ли он поставлять их России. Ведь все международное сообщество будет знать, чье это будет вооружение, если оно поступит. К тому же после ордера на арест теперь это будет трактоваться как помощь военному преступнику, — отметил Вадим Скибицкий.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что теперь основной целью врага могут стать военные объекты и наша логистика.