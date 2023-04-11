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Росія
Бедрак Виктория, редактор ленты

В России тем, кто получил повестку, запретят выезжать за границу

В России тем, кто получил повестку, запретят выезжать за границу
Фото: Getty Images

В России введут ограничения, предусматривающие запрет гражданам, подлежащим призыву на военную службу, выезжать из страны с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Об этом пишет Медуза.

Также российская Госдума хочет узаконить рассылку повесток в электронном виде.

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По словам депутата госдумы Андрея Картаполова, так называемая электронная повестка, которую гражданин получает в приложении Госуслуги, и бумажный документ будут иметь одинаковую юридическую силу.

— Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если этого не сделает, то ему приходит письмо о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что будут введены и другие меры, — сказал он.

Указано, что уклонистам, то есть тем, кто не явился в военкомат через 20 календарных дней после указанной в повестке даты, чиновники планируют запретить водить транспортные средства, продавать и покупать недвижимость и оформлять кредиты.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия может вести войну еще 2023-й, максимум 2024-й год.

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Источник: Медуза
Армия России, Росія
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