Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, по-видимому, снова завоевывает благосклонность президента России Владимира Путина.

Такое предположение сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, ЧВК Вагнера, похоже, начала получать подкрепление, боеприпасы и политическое признание.

Такое резкое изменение произошло после того, как российские регулярные войска не смогли выполнить задачи, которые перед ними ставил Путин во время зимнего наступления на Донбассе.

Подтверждением тому, в частности, является вчерашнее свидетельство источников, связанных с ЧВК Вагнера, о том, что группа готовит около трех мотострелковых бригад, мобилизованных для усиления своих флангов в Бахмуте.

Кроме того, сам Пригожин подтвердил, что Воздушно-десантные войска РФ действуют вместе с ЧВК Вагнера, а также, что его группа активно получает артиллерийские снаряды.

Это указывает на то, что владельцу ЧВК удалось возобновить поставки боеприпасов от Министерства обороны России.

Кроме того, Госдума РФ должна рассмотреть изменения в закон о правах ветеранов по предоставлению такого статуса представителям частных военных компаний и волонтерам.

– Пригожин постоянно добивался признания боевиков Вагнера участниками “спецоперации” в Украине. Так что принятие этого законопроекта свидетельствовало бы об улучшении позиций Пригожина в кремлевском окружении, – отмечают американские аналитики.

В ISW добавляют, что степень доверия и приверженности Путина к Пригожину пока неизвестна, однако, вероятно, именно глава Кремля остановил попытки российского Минобороны отомстить ЧВК Вагнера, когда ведомство отказало тому в подкреплении и боеприпасах.

К слову, издание The New York Times со ссылкой на данные Пентагона сообщало, что Путин лично пытался разрешить спор между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ, встретившись с Шойгу и Пригожиным 22 февраля.

О приверженности Путина к Пригожину может свидетельствовать, в частности, и то, что президент РФ снова назначает связанных с вагнеровцами командиров.

Таковым, в частности, является командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Если информация о назначении Теплинского подтвердится, это может свидетельствовать о том, что для Путина в ближайшей перспективе приоритетна решающая победа по крайней мере в Бахмуте.

Не исключено, что Путину немедленно нужна победа в Бахмуте в канун Дня Победы 9 мая или перед пресс-конференцией Прямая линия, которую он, вероятно, готовится провести в июне, чтобы утвердить свой авторитет среди россиян.

Улучшение отношений Путина с Пригожиным также может указывать на нерешительность главы Кремля в вопросе усиления мобилизации.

Предполагается, что Кремль надеется использовать инструкторов ЧВК Вагнера для подготовки мобилизованных, поскольку после увеличения квоты призывников весной 2023 года со 134 тыс. до 147 тыс. в РФ, очевидно, не хватает инструкторов для подготовки призывников, остального мобилизованного персонала и волонтеров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Президент России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.