В Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения упомянули о существовании российской группировки войск Днепр.

На одно из первых упоминаний о такой группировке обратили внимание в разведке Минобороны Великобритании, когда изучали пресс-релиз Кремля о визите президента РФ Владимира Путина на оккупированный Россией Юг Украины 18 апреля.

В британском ведомстве отмечают: для названия группировки оккупанты использовали российское написание названия украинской реки Днепр.

А применение термина “группировка войск” было достаточно специфическим.

Таким образом, считают британские разведчики, в РФ намеревались продемонстрировать, что оперативное формирование велико и организовано.

– В начале вторжения российские войска были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в РФ, например Западная и Центральная группы войск. Существование явно новой группировки свидетельствует о том, что бывшая организация сил эволюционировала, вероятно, из-за значительных потерь, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.

Миссия группировки войск Днепр, вероятно, будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, отмеченного рекой Днепр.

Отметим, что 18 апреля на сайте Кремля сообщили, что Владимир Путин побывал в оккупационном штабе группировки войск Днепр на Херсонском направлении, а затем отправился в штаб Национальной гвардии Восток на аннексированной территории Луганской области.

За месяц до этого глава Кремля совершил вояж в Крым к годовщине оккупации полуострова, а после этого якобы прилетел в пока захваченный Мариуполь Донецкой области.

Демонстративные “поездки” президента РФ начались на второй день после того, как Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на его арест по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

Теперь диктатор может быть арестован на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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