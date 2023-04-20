В Кремле после вояжа Путина впервые упомянули о группировке Днепр: о чем это свидетельствует
В Кремле впервые с начала полномасштабного вторжения упомянули о существовании российской группировки войск Днепр.
На одно из первых упоминаний о такой группировке обратили внимание в разведке Минобороны Великобритании, когда изучали пресс-релиз Кремля о визите президента РФ Владимира Путина на оккупированный Россией Юг Украины 18 апреля.
В британском ведомстве отмечают: для названия группировки оккупанты использовали российское написание названия украинской реки Днепр.
А применение термина “группировка войск” было достаточно специфическим.
Таким образом, считают британские разведчики, в РФ намеревались продемонстрировать, что оперативное формирование велико и организовано.
– В начале вторжения российские войска были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в РФ, например Западная и Центральная группы войск.
Существование явно новой группировки свидетельствует о том, что бывшая организация сил эволюционировала, вероятно, из-за значительных потерь, – предполагают в разведке Минобороны Великобритании.
Миссия группировки войск Днепр, вероятно, будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, отмеченного рекой Днепр.
Отметим, что 18 апреля на сайте Кремля сообщили, что Владимир Путин побывал в оккупационном штабе группировки войск Днепр на Херсонском направлении, а затем отправился в штаб Национальной гвардии Восток на аннексированной территории Луганской области.
За месяц до этого глава Кремля совершил вояж в Крым к годовщине оккупации полуострова, а после этого якобы прилетел в пока захваченный Мариуполь Донецкой области.
Демонстративные “поездки” президента РФ начались на второй день после того, как Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на его арест по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.
Теперь диктатор может быть арестован на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР