Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Подмосковье масштабно пылает цех по утилизации отходов
В Подмосковье 22 апреля произошел масштабный пожар в цехе по утилизации отходов.
Об этом сообщает российское МЧС.
В Люберцах (Московская область) загорелся цех по утилизации пластика и резины. Все вокруг окутало густым едким дымом.
Пожаром охватило более 1500 квадратных метров площади.
Впоследствии сообщили, что огонь потушили, пострадавших нет.
В начале апреля недалеко от Москвы на территории военного завода Факел упал беспилотник.
26 марта российские пожарники боролись с огнем на складах в Москве и Омске.
Фото: МЧС РФ
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