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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Подмосковье масштабно пылает цех по утилизации отходов

пожежа в Підмосков'ї

В Подмосковье 22 апреля произошел масштабный пожар в цехе по утилизации отходов.

Об этом сообщает российское МЧС.

В Люберцах (Московская область) загорелся цех по утилизации пластика и резины. Все вокруг окутало густым едким дымом.

Пожаром охватило более 1500 квадратных метров площади.

Впоследствии сообщили, что огонь потушили, пострадавших нет.

В начале апреля недалеко от Москвы на территории военного завода Факел упал беспилотник.

26 марта российские пожарники боролись с огнем на складах в Москве и Омске.

Фото: МЧС РФ

Москва, Пожар, Россия
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