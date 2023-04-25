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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ заявила, что перебросила в Украину “новейшие танки” Т-14 Армата – что известно

Т-14 Армата
Фото: Depositphotos

В России заявили, что начали использовать свои новые боевые танки Т-14 Армата на фронте. Об этом пишет Sky News со ссылкой на пропагандистов из РФ.

Отмечается, что эти машины были оснащены дополнительной защитой, а экипажи прошли “боевое слаживание” на полигонах.

— Сегодня они впервые были использованы на войне после того, как Кремль заказал производство 2 300 таких танков, — пишет Sky.

Танк Т-14 имеет беспилотную башню, а экипаж дистанционно управляет вооружением из “изолированной бронированной капсулы, расположенной в передней части корпуса”.

Он может развивать максимальную скорость 80 км/ч по шоссе.

Что не так с танками Т-14?

Издание напоминает, что в январе текущего года британские военные сообщали, что любое развертывание Т-14, вероятно, будет “решением с высокой степенью риска” для России, которое будет принято в первую очередь в пропагандистских целях.

Британские военные указывали, что российские командиры вряд ли будут доверять этой машине в бою, и здесь больше речь идет о производстве, вероятно, количеством всего в несколько десятков.

В декабре корпорация Ростех начала производство около 40 танков, поставка которых ожидалась после 2023 года.

Журналисты обращают внимание, что 11 лет разработки этих танков сопровождались задержками, сокращением запланированного размера автопарка и сообщениями о проблемах с производством.

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Источник: Sky Sports
Война в Украине, Російська агресія, Российская пропаганда, Россия
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