На глазах у россиян. Бойцы ССО прошли минно-взрывные заграждения и подорвали вражескую технику

Воины ССО в серой зоне Донецкой области уничтожили российские танк и БМП на глазах у оккупантов.

Соответствующее видео показали в командовании Сил специальных операций ВС Украины.

Указано, что вражеская техника находилась между позициями Сил обороны и россиян — в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники.

Пройдя минно-взрывные заграждения, украинские защитники добрались до бронемашин. При осмотре были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы забрали с собой.

— Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась обратно. А российские танк Т-72 и БМП-1 были взорваны прямо на глазах противника, — отчитались бойцы.

Пресс-секретарь Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ зачищают передовую полосу левого берега Днепра, идет контрбатарейная борьба.

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