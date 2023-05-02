Увольнение Мизинцева подтверждает, что РФ не хватает боеприпасов – разведка Британии
Увольнение заместителя министра обороны России генерала-полковника Михаила Мизинцева, который в течение полугода отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, вскрывает проблемы в армии РФ.
Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании 2 мая.
Британские разведчики отмечают: хотя увольнение Мизинцева не подтвердили сразу после появления первых сообщений об этом в соцсетях, можно предположить, что проблема материально-технического обеспечения является центральной в войне России против Украины.
– У РФ нет достаточно боеприпасов, чтобы добиться успеха в наступлении, – заявляют в британском оборонном ведомстве.
Нехватка боеприпасов, уверенны британские разведчики, вызывает внутренние разногласия, особенно между Министерством обороны России и частной военной компанией Вагнера.
По данным разведки Минобороны Великобритании, Россия стремится мобилизовать свою оборонную промышленность, однако отстает от требований военного времени.
Поэтому, пока политические лидеры в РФ настойчиво требуют успеха на поле боя, специалисты по логистике испытывают проблемы со снабжением.
Что известно о Михаиле Мизинцеве
Михаил Мизинцев был назначен заместителем министра обороны РФ 24 сентября 2022 года.
В этой должности он заменил генерала армии Дмитрия Булгакова.
Перед этим Мизинцев возглавлял Центр управления национальной обороной России и осуществлял надзор за командованием 150 мотострелковых дивизий во время операции по оккупации Мариуполя весной 2022-го.
Первыми об уходе Мизинцева с должности замминистра обороны РФ сообщили российские блогеры 27 апреля.
По сообщениям, его преемником должен стать генерал-полковник Алексей Кузьменков.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны России