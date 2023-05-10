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Татьяна Забожко, редактор ленты

Почему шантаж Пригожина провалился: версии ISW

Почему шантаж Пригожина провалился: версии ISW
Фото: Getty Images

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин мог прекратить шантажировать Минобороны России после того, как из ведомства поступили встречные угрозы.

Такую версию озвучили аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты считают, что Пригожин передумал выводить 10 мая своих боевиков из Бахмута Донецкой области, если ему не предоставят боеприпасы, как только в Минобороны России пригрозили ему государственной изменой.

В ISW считают, что это одна из причин, почему владелец ЧВК решил оставаться в городе, хотя получил лишь 10% от того количества боеприпасов, которое просил.

– Неспособность Пригожина выполнить свою угрозу о выходе указывает на то, что он осознает свою зависимость от российского Минобороны, – отмечают в ISW.

К тому же, если Пригожин действительно не смог связаться с заместителем командующего российскими войсками в Украине, генералом армии Сергеем Суровикиным, то это еще одно доказательство того, что владелец ЧВК Вагнера не имеет столь серьезных рычагов влияния в Минобороны РФ, как ему казалось.

Кроме того, уверенны аналитики, российское командование не “бессмысленно хранит снаряды, пока военные РФ погибают в бою”, как упрекает Пригожин, а, предположительно, бережет свои ограниченные запасы для отражения украинского контрнаступления.

Напомним, что шантажировать Минобороны России выходом из Бахмута владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин начал 5 мая.

Владелец ЧВК заявил, что “терпеть бесполезные и неоправданные потери без боеприпасов в Бахмуте его ребята не будут, поэтому 10 мая выйдут из Бахмута“.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Бахмут, Донецкая область, Міноборони РФ, ЧВК Вагнера
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