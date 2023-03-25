Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За прошедшие сутки ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть дронов — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
російський гвинтокрил Мі-24
Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наши воины сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников противника различных типов.

Сейчас смотрят

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка