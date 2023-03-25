Март, 25 в 6:44

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наши воины сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотников противника различных типов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 395-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.