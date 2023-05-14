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Анастасия Кожушко, редактор ленты

К падению 5 воздушных судов в Брянской области причастна сама Россия — Игнат

Юрій Ігнат

К авиакатастрофам в Брянской области, произошедшим накануне, причастна российская ПВО.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Также он сообщил, что есть информация, что в целом потерпели крушение 5 воздушных судов РФ. В частности три вертолета и два истребителя Су-34 и Су-35.

– Привлекались вертолеты, ударная авиационная группа, осуществляла атаку Украины из Брянской области. Они это делают ежедневно. Осуществляли удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять всего, видимо, нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, наши регионы, – сказал он.

Игнат отметил, что исходя из этого, к массовым авиакатастрофам причастна сама Россия.

– Получается, да. Да, конечно. “Черный день авиации” — они уже это признали, есть анализ. Кого они собираются увольнять, наказывать за бардак, который происходит. Приятно читать такие новости от врага, – отметил спикер.

Напомним, в субботу, 13 мая, в Клинцовском районе Брянской области России упал вертолет из-за “возгорания двигателя”. Также потерпели крушение еще один вертолет и два истребителя Су-34 и Су-35. В результате аварий погибли 9 российских летчиков. Официально же Россия не назвала причины массовых катастроф боевой авиационной техники.

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Авиакатастрофы, Вертолет, Россия, Юрій Ігнат
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