Под Белгородом неизвестный беспилотник атаковал КПП, произошел пожар — СМИ
В ночь на 17 мая в Белгородской области России произошел пожар. Причиной якобы является беспилотник, сбросивший два боеприпаса на автомобильный пропуск Шебекино.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Известно, что БПЛА около полуночи залетел на территорию Белгородской области и атаковал здание пункта пропуска на границе с Украиной, вероятно, минометными минами. Возгорание погасили, пострадавших нет.
Также неподалеку от российской Калуги, на 380 км трассы А108 Московское большое кольцо, 16 мая был замечен дрон советского производства Ту-141 Стриж. Его сбила российская ПВО.
На месте его падения образовалась воронка глубиной 4 метра и диаметром 8 метров.
Напомним, что 16 мая в РФ возле завода Москвич вспыхнул пожар.
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