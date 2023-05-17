Под Белгородом неизвестный беспилотник атаковал КПП, произошел пожар — СМИ

В ночь на 17 мая в Белгородской области России произошел пожар. Причиной якобы является беспилотник, сбросивший два боеприпаса на автомобильный пропуск Шебекино.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Известно, что БПЛА около полуночи залетел на территорию Белгородской области и атаковал здание пункта пропуска на границе с Украиной, вероятно, минометными минами. Возгорание погасили, пострадавших нет.

Также неподалеку от российской Калуги, на 380 км трассы А108 Московское большое кольцо, 16 мая был замечен дрон советского производства Ту-141 Стриж. Его сбила российская ПВО.

На месте его падения образовалась воронка глубиной 4 метра и диаметром 8 метров.

Напомним, что 16 мая в РФ возле завода Москвич вспыхнул пожар.

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