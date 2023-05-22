Анастасия Кожушко, редактор ленты
Бойцы РДК сообщили, что освободили первое село в Белгородской области и зашли в Грайворон
Бойцы Русского добровольческого корпуса и легион Свобода России сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон уже зашли передовые отряды.
Об этом они сообщили в Telegram-канале легион Свобода России.
– Россия будет свободной! За Россию, за свободу, – говорится в сообщении.
Обновлено. Губернатор Белгородской области сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа.
– Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем в Белгородской области России был уничтожен пограничный пункт.
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