Бойцы Русского добровольческого корпуса и легион Свобода России сообщили, что полностью освободили населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон уже зашли передовые отряды.

Об этом они сообщили в Telegram-канале легион Свобода России.

– Россия будет свободной! За Россию, за свободу, – говорится в сообщении.

Обновлено. Губернатор Белгородской области сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа.

– Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем в Белгородской области России был уничтожен пограничный пункт.

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