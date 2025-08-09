США зафиксировали одновременное появление пяти китайских ледоколов возле берегов Аляски

Вооруженные силы США и американская Береговая охрана зафиксировали одновременное появление пяти китайских ледоколов в арктическом регионе возле Аляски.

США отслеживают появление ледоколов Китая у берегов Аляски

Издание The War Zone сообщает, что Береговая охрана обнаружила и отреагировала на два китайских научно-исследовательских судна, работающих в арктической зоне США. И сейчас отслеживается в общей сложности пять подобных суден в арктической зоне США или вблизи нее.

В частности, 5 августа самолет C-130J Hercules с авиабазы Кадьяк отреагировал на запрос китайских научно-исследовательских судов Ji Di и Zhong Shan Da Xue Ji Di. Оба судна двигались на северо-восток в Беринговом море, объяснили в Береговой охране США.

А уже 6 августа экипаж катера Береговой охраны США Waesch (WMSL 751) снова отреагировал на запрос Zhong Shan Da Xue Ji Di, который двигался на север в Чукотском море над Полярным кругом после прохождения Берингова пролива.

Как отмечается, это беспрецедентное присутствие в 2,5 раза превышает количество ледоколов, которые Береговая охрана США в настоящее время способна эксплуатировать во всем арктическом регионе.

— Еще один ледокол должен быть сдан в эксплуатацию в воскресенье. И сейчас ведутся работы по строительству еще нескольких десятков, — говорится в сообщении.

Китайские ледоколы, в частности несколько исследовательских типов, находятся под наблюдением Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (NORTHCOM).

По словам представителя NORTHCOM, хотя китайские судна действуют в международных водах и не представляют угрозы для национальной обороны США, их количество увеличилось по сравнению с прошлыми годами.

Он подчеркнул, что NORAD и USNORTHCOM продолжат следить за перемещением кораблей во время их работы в регионе.

NORAD отвечает за идентификацию и предупреждение о морских маршрутах, представляющих интерес, а также тесно сотрудничает с Канадой и межведомственными партнерами для выполнения этой задачи.

