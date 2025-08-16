Хакеры РФ годами имели доступ к судебным документам в США, похищая секретные данные

Российские хакеры, работающие на власти РФ, годами имели доступ к судебной документации США и похищали конфиденциальные сведения, которые судьи приказали запечатать.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и соответствующий отчет, с которым удалось ознакомиться журналистам.

Как хакеры РФ годами похищали данные в судах США

Как говорится в отчете, в течение нескольких лет российские хакеры получали доступ к информации, которая должна была быть защищена.

В частности, они пользовались украденными учетными данными пользователей уязвимости кибербезопасности на устаревшем сервере, используемом федеральной судебной системой США.

Отмечается, что в отчете не указаны имена этих лиц. Но следователи нашли доказательства того, что это была хакерская группа, финансируемая российским государством.

По информации источников, неясно, когда именно хакеры впервые проникли в американскую систему и суды узнали о нарушении.

Однако прошлой осенью судебная власть США наняла фирму по кибербезопасности, чтобы помочь с этой проблемой.

В издании отмечают, что годы доступа злоумышленников к запечатанным судебным протоколам, о чем ранее не сообщалось, вероятно, вызывают беспокойство о том, сколько чувствительных дел и расследований могли быть скомпрометированы.

Такие записи обычно содержат конфиденциальные сведения, которые в случае попадания к посторонним лицам могут быть использованы для срыва уголовных и национальных расследований, обратили внимание журналисты.

Кроме того, они представляют опасность для людей, сотрудничающих с правоохранительными органами, ведь это позволяет установить их личность.

