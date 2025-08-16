Хакеры РФ годами имели доступ к судебным документам в США, похищая секретные данные
Российские хакеры, работающие на власти РФ, годами имели доступ к судебной документации США и похищали конфиденциальные сведения, которые судьи приказали запечатать.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и соответствующий отчет, с которым удалось ознакомиться журналистам.
Как хакеры РФ годами похищали данные в судах США
Как говорится в отчете, в течение нескольких лет российские хакеры получали доступ к информации, которая должна была быть защищена.
В частности, они пользовались украденными учетными данными пользователей уязвимости кибербезопасности на устаревшем сервере, используемом федеральной судебной системой США.
Отмечается, что в отчете не указаны имена этих лиц. Но следователи нашли доказательства того, что это была хакерская группа, финансируемая российским государством.
По информации источников, неясно, когда именно хакеры впервые проникли в американскую систему и суды узнали о нарушении.
Однако прошлой осенью судебная власть США наняла фирму по кибербезопасности, чтобы помочь с этой проблемой.
В издании отмечают, что годы доступа злоумышленников к запечатанным судебным протоколам, о чем ранее не сообщалось, вероятно, вызывают беспокойство о том, сколько чувствительных дел и расследований могли быть скомпрометированы.
Такие записи обычно содержат конфиденциальные сведения, которые в случае попадания к посторонним лицам могут быть использованы для срыва уголовных и национальных расследований, обратили внимание журналисты.
Кроме того, они представляют опасность для людей, сотрудничающих с правоохранительными органами, ведь это позволяет установить их личность.