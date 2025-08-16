Хакери РФ роками мали доступ до судових документів у США, викрадаючи секретні дані

Російські хакери, які працюють на владу РФ, роками мали доступ до судової документації США та викрадали конфіденційні відомості, які судді наказали запечатати.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела та відповідний звіт, з яким вдалося ознайомитися журналістам.

Як хакери РФ роками викрадали дані у судах США

Як йдеться у звіті, протягом кількох років російські хакери отримували доступ до інформації, яка мала бути захищеною.

Зокрема, вони користувалися вкраденими обліковими даними користувачів вразливість кібербезпеки на застарілому сервері, що використовується федеральною судовою системою США.

Зазначається, що у звіті не вказано імена цих осіб. Але слідчі знайшли докази того, що це була хакерська група, яка фінансується російською державою.

За інформацією джерел, незрозуміло, коли саме хакери вперше проникли в американську систему та суди дізналися про порушення.

Проте минулої осені судова влада США найняла фірму з кібербезпеки, щоб допомогти з цією проблемою.

У виданні зазначають, що роки доступу зловмисників до запечатаних судових протоколів, про що раніше не повідомлялося, ймовірно, викликають занепокоєння про те, скільки чутливих справ і розслідувань могли бути скомпрометовані.

Такі записи зазвичай містять конфіденційні відомості, які в разі потрапляння до сторонніх осіб можуть бути використані для зриву кримінальних та національних розслідувань, звернули увагу журналісти.

Крім того, вони становлять небезпеку для людей, які співпрацюють із правоохоронними органами, адже це дозволяє встановити їхню особу.

