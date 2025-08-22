Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют

По результатам переговоров в Вашингтоне, США и европейские лидеры начнут работу над гарантиями безопасности для Украины. Они будут опираться на деятельность Коалиции желающих и могут предусматривать развертывание многонациональных сил.

Гарантии должны обеспечить усиление украинской армии без ограничений, в частности по численности войск, чтобы не допустить каких-либо требований России о сокращении ВСУ в рамках возможного мирного соглашения.

Пакет мер будет базироваться на инициативах Великобритании и Франции, которые возглавляют Коалицию желающих, и может включать многонациональные силы, однако формат их развертывания еще окончательно не определен.

Лидеры также поддержали идею гарантий по типу статьи 5 НАТО, предложенную премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Детали и роль США в этом процессе еще требуют согласования.

Факты ICTV собрали все детали о том, что такое статья о коллективной обороне Североатлантического союза.

5-я статья НАТО — что это

Когда в 1949 году зарождалось НАТО, основополагающей задачей Североатлантического договора — учредительного договора НАТО — было создание пакта взаимной помощи с целью противостояния возможным попыткам Советского Союза распространить свое влияние на другие части континента, за пределы Восточной Европы.

Государства-члены НАТО договорились, что договор должен основываться на солидарности — статья 5 этого договора о коллективной обороне фактически стала сердцевиной военного блока.

Статья 5 договора Североатлантического союза предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Решение о применении 5-й статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

Принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре НАТО, что является исключительным и незыблемым принципом, который объединяет всех членов организации, обязывая их защищать друг друга и создавая дух солидарности внутри военного блока.

В случае введения в действие Статьи 5, государства — члены НАТО могут оказывать любую помощь, которую считают целесообразной в соответствии с обстоятельствами. Это обязанность каждой отдельной страны, и каждая страна будет решать, какую именно помощь она считает целесообразным предоставить в каждом конкретном случае.

Помощь будет предоставляться в координации с другими членами НАТО, причем не всегда речь идет об исключительно военной помощи. Характер помощи будет зависеть от наличия материальных ресурсов каждого из государств-участников. То есть каждая отдельная страна сама будет решать, каким будет ее вклад.

Когда применяют 5-ю статью НАТО

Согласно статье 5, в случае, если любое из государств — членов НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену НАТО, подвергшемуся нападению.

В Договоре не детализировано, что именно считается “вооруженным нападением”, но другие международные договоры, такие как документы ООН, содержат широкий перечень признаков агрессии. Среди них, в частности, применение оружия государством против территории другого государства.

За историю существования НАТО статья 5 впервые была реализована после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Тогда меры по коллективной обороне включали более активный обмен разведданными, помощь Соединенным Штатам в вопросе патрулирования воздушного пространства и тому подобное.

Текст 5-й статьи НАТО

Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или в Северной Америке будет считаться нападением на них всех: и, соответственно, они договариваются, что в случае осуществления такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, подтвержденное Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Стороне или Сторонам, подвергшимся нападению, и сразу осуществит индивидуально или совместно с другими Сторонами такие действия, которые будут считаться необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе. О каждом таком вооруженном нападении и обо всех мерах, принятых в связи с ним, будет немедленно сообщено Совету Безопасности ООН. Такие меры будут прекращены после того, как Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Данную статью дополняет Статья 6, в которой говорится, что “в случае применения Статьи 5 вооруженным нападением на одну или более Сторон следует считать вооруженное нападение, совершенное:

на территорию любой из Сторон в Европе или в Северной Америке, на алжирские департаменты Франции, на территорию Турции или на острова под юрисдикцией любой из Сторон, расположенные в зоне Северной Атлантики к северу от Тропика Рака;

на вооруженные силы, корабли или летательные аппараты любой из Сторон, находящихся в пределах этих территорий или в каком-то другом регионе Европы, где на момент вступления настоящего Договора в силу были размещены оккупационные войска любой из Сторон, а также в Средиземном море или в зоне Северной Атлантики к северу от Тропика Рака.

Источник: NATO

