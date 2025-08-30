Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими партнерами про можливе розгортання в Україні американських приватних військових компаній у рамках тривалого мирного плану.

США можуть направити приватні військові компанії в Україну

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, американці можуть брати участь у зведенні укріплень на передовій, будівництві нових баз та охороні американського бізнесу в Україні.

Зазначається, що присутність американських приватних військових компаній стане стримувальним фактором для російського диктатора Володимира Путіна від порушення можливого припинення вогню.

Джерела повідомили, що цей план обговорюється разом з низкою інших гарантій безпеки для України, розроблених коаліцією добровольців на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану.

У виданні зазначають, що остаточні деталі плану можуть оголосити вже 30-31 серпня.

Що передбачатиме план гарантій безпеки для України

План гарантій безпеки для України передбачатиме патрулювання повітряного простору, навчання українських військових та місії ВМС у Чорному морі.

Європейські чиновники заявили, що основна стратегія запобігання війні в майбутньому полягає в продовженні відновлення постраждалих у боях Збройних сил України в головну форму стримування.

У плані передбачено, що навчені та переозброєні європейськими союзниками з НАТО українські воїни захищатимуть кордон на передовій.

Наприклад, Україна могла б продовжити закупівлю американських систем, таких як зенітні ракетні комплекси Patriot або установки Himars, використовуючи кошти, що надаються європейськими союзниками.

Передові укріплення та бази поблизу можуть бути побудовані американськими приватними військовими підрядниками, як це було зроблено в Іраку та Афганістані.

Присутність американських підрядників на території України буде розглядатися як істотна підтримка для європейських держав, які хочуть заручитися підтримкою Америки в остаточній мирній угоді.

За словами джерел, це посилить стримувальний ефект проти російського нападу через побоювання відповідних дій США.

Європейські чиновники вважають, що такий рівень гарантій з боку Вашингтона змусить Росію двічі подумати, перш ніж нападати на їхні війська, розміщені в Україні.

– Перспектива американської військової відповіді абсолютно відрізняється від перспективи європейської відповіді, – повідомило джерело.

Декілька європейських держав запропонували створити демілітаризовану буферну зону між українськими та російськими військами. Патрулювати її можуть миротворці, узгоджені Києвом і Москвою.

Водночас війська під контролем Європи здатні зайняти глибші рубежі, щоб встановити третю лінію оборони.

Як зазначає видання, мета переговорів європейських країн – захист повітряного простору України для відновлення комерційних авіарейсів, починаючи з аеропортів на Заході України.

Відновлення авіасполучення вважають ключовим кроком для оживлення економіки та стимулювання повернення українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну.

Реалізація плану може проходити поетапно: спершу західні аеропорти прикриватимуть винищувачі та системи ППО партнерів, а в разі успіху місія поступово охопить східні аеропорти.

Згідно з планами, у Чорному морі планується запуск військово-морської місії під керівництвом Туреччини для забезпечення безпеки судноплавства.

Хоча Україна налагодила морські шляхи для експорту після початкової блокади, але місія допоможе розширити мережу безпечних маршрутів.

Однак серед європейських чиновників залишаються сумніви, що плани з гарантій безпеки вдасться реалізувати, адже невідомо, чи погодиться на припинення вогню російський диктатор Володимир Путін, стверджують у виданні.

За словами офіційних осіб, ще однією попередньою умовою для будь-якого європейського розгортання стане пропозиція підтримки з боку США в галузі розвідки, рекогностування та спостереження (ISR).

Європейським країнам не вистачає супутникових можливостей, необхідних для належного моніторингу припинення вогню.

