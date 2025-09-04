Президент США Дональд Трамп принял решение о развертывании военных кораблей, самолетов и войск в южной части Карибского бассейна у берегов Венесуэлы.

2 сентября в рамках этой кампании, направленной на борьбу с деятельностью латиноамериканских наркокартелей, американские войска нанесли удар по судну, которое, как утверждается, занималось наркотрафиком и следовало из Венесуэлы. По словам Трампа, в результате удара были убиты 11 террористов, находившихся на борту.

Администрация Трампа назвала президента Николаса Мадуро наркотеррористом, организовавшим наркотрафик на высшем уровне правительства, а правительство США предложило $50 млн за информацию, которая приведет к его аресту.

Шаг администрации Трампа стал крупнейшей мобилизацией военно-морских сил США в Латинской Америке со времени вторжения в Панаму в 1989 году.

Цель этого развертывания остается неопределенной: оно может свидетельствовать как о подготовке масштабной антинаркотической операции, так и о возможной попытке отстранить от власти Николаса Мадуро. После атаки 2 сентября министр обороны Пит Хэгсет заявил, что “на этом ударе дело не закончится”.

Почему Трамп нацелился на Венесуэлу

Минобороны США направило в воды Латинской Америки более 4 000 моряков и морских пехотинцев, а также как минимум три эсминца и крейсер с управляемой ракетой.

Администрация Трампа заявляет, что это сделано с целью помешать поступлению незаконных наркотиков в США и ликвидировать картели, ответственные за это.

Это связано с директивой Трампа для Пентагона подготовиться к возможному применению силы против латиноамериканских наркоторговцев, хотя обычно этим занимаются Управление по борьбе с наркотиками и Береговая охрана, а не военные.

Администрация США сосредоточилась на противодействии Cartel de los Soles (Картелю Солнц) – преступной сети, которую, по утверждению Вашингтона, возглавляют члены ВС Венесуэлы. По данным США, картель имеет связи с Мадуро и другими высокопоставленными чиновниками, занимается контрабандой кокаина и сотрудничает с Трен де Арагуа и мексиканским картелем Синалоа.

США заявляют, что значительная часть наркотиков транспортируется через Венесуэлу, тогда как правительство Мадуро это отрицает, указывая, что только около 5% контрабанды идет через ее побережье, а основные маршруты проходят через Колумбию и Тихий океан. Венесуэла также подчеркивает свои собственные усилия, сообщив о перехвате 52,7 тонны наркотиков по состоянию на 25 августа.

Реакция Мадуро

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на действия США, осудив американскую операцию. Он назвал ее “аморальной незаконной” попыткой смены режима.

Мадуро объявил о развертывании милиции, заявив, что миллионы гражданских лиц готовы вооружиться и выйти на улицы. Он также приказал мобилизовать 15 тыс. военнослужащих на границе Венесуэлы с Колумбией и запретил использование дронов в воздушном пространстве Венесуэлы.

Министр обороны Владимир Падрино объявил, что военные корабли будут направлены для патрулирования территориальных вод, в частности в районе, который имеет ключевое значение для поставок нефти из Венесуэлы.

В своем заявлении на государственном телевидении Венесуэлы Мадуро заявил, что мотивом развертывания военно-морских сил США является желание получить нефть его страны и что “они хотят ее бесплатно”.

Реакция международного сообщества

Ключевые союзники Мадуро осудили развертывание ВМС США. Китай, Россия и Иран выступили с заявлениями, в которых выразили свое несогласие с любым применением или угрозой применения силы в международных отношениях и вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что военное вмешательство станет ошибкой, которая дестабилизирует весь регион.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал обвинения США о том, что Мадуро тесно связан с Cartel de los Soles, “ложью, подобной оружию массового уничтожения в Ираке”. Он заявил, что вмешательство США превратит Венесуэлу в конфликт “подобный сирийскому”, втянув соседнюю Колумбию “в такой же хаос”.

А вот Гайана, которая имеет длительный территориальный спор с Венесуэлой, поддержала версию США о деятельности картеля и обязалась сотрудничать со своими союзниками для поиска решений.

Также развертывание войск США поддержали в Тринидаде и Тобаго. Там считают, что это поможет бороться с наркотрафиком и связанными с ним преступлениями, и предложили американским войскам использовать свою территорию для защиты Гайаны.

Парагвай выразил поддержку США в борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью в регионе. Также Аргентина недавно признала Cartel de los Soles террористической организацией.

Вторглись ли США в страны Латинской Америки для борьбы с картелями

В течение XIX и XX веков США часто вторгались в страны Латинской Америки, хотя в первую очередь для защиты своих бизнес-интересов и противодействия распространению коммунизма, а не для борьбы с наркотрафиком.

Вторжение в Панаму в 1989 году является единственным явным примером вторжения США в латиноамериканскую страну под предлогом борьбы с наркотрафиком.

В рамках операции Справедливое дело США направили 26 тыс. военных, чтобы устранить диктатора Мануэля Норьегу, которого обвинили в наркотрафике и отмывании денег. После нескольких недель боев он сдался, был отправлен в Майами и осужден федеральным судом.

В апреле 2020 года, после того как США обвинили Мадуро, администрация Трампа начала операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, увеличив военно-морское присутствие. На тот момент американские войска не входили на территорию Венесуэлы и не участвовали в боевых действиях или арестах.

