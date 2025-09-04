Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про розгортання військових кораблів, літаків та військ у південній частині Карибського басейну біля берегів Венесуели.

2 вересня в межах цієї кампанії, спрямованої на боротьбу з діяльністю латиноамериканських наркокартелів, американські війська завдали удару по судну, яке, як стверджується, займалося наркотрафіком і прямувало з Венесуели. За словами Трампа, в результаті удару було вбито 11 терористів, які перебували на борту.

Адміністрація Трампа назвала президента Ніколаса Мадуро наркотерористом, який організував наркотрафік на найвищому рівні уряду, а уряд США запропонував $50 млн за інформацію, що призведе до його арешту.

Крок адміністрації Трампа став найбільшою мобілізацією військово-морських сил США в Латинській Америці з часу вторгнення в Панаму в 1989 році.

Мета цього розгортання залишається невизначеною: воно може свідчити як про підготовку масштабної антинаркотичної операції, так і про можливу спробу усунути від влади Ніколаса Мадуро. Після атаки 2 вересня міністр оборони Піт Гегсет заявив, що “на цьому ударі справа не закінчиться”.

Чому Трамп націлився на Венесуелу

Міноборони США направило до вод Латинської Америки понад 4 000 моряків і морських піхотинців, а також щонайменше три есмінці та крейсер з керованою ракетою.

Адміністрація Трампа заявляє, що це зроблено з метою перешкодити надходженню незаконних наркотиків до США та ліквідувати картелі, відповідальні за це.

Це пов’язано з директивою Трампа для Пентагону підготуватися до можливого застосування сили проти латиноамериканських наркоторговців, хоча зазвичай цим займаються Управління з боротьби з наркотиками та Берегова охорона, а не військові.

Адміністрація США зосередилася на протидії Cartel de los Soles (Картелю Сонць) – злочинній мережі, яку за твердженням Вашингтона, очолюють члени ЗС Венесуели. За даними США, картель має зв’язки з Мадуро та іншими високопосадовцями, займається контрабандою кокаїну й співпрацює з Трен де Арагуа та мексиканським картелем Сіналоа.

США заявляють, що значна частина наркотиків транспортується через Венесуелу, тоді як уряд Мадуро це заперечує, вказуючи, що лише близько 5% контрабанди йде через її узбережжя, а основні маршрути проходять через Колумбію та Тихий океан. Венесуела також відзначає власні зусилля, повідомивши про перехоплення 52,7 тонни наркотиків станом на 25 серпня.

Реакція Мадуро

Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро відреагував на дії США, засудивши американську операцію. Він назвав її “аморальною та незаконною” спробою зміни режиму.

Мадуро оголосив про розгортання міліції, заявивши, що мільйони цивільних осіб готові озброїтися і вийти на вулиці. Він також наказав мобілізувати 15 тис. військовослужбовців на кордоні Венесуели з Колумбією і заборонив використання дронів у повітряному просторі Венесуели.

Міністр оборони Владімір Падріно оголосив, що військові кораблі будуть направлені для патрулювання територіальних вод, зокрема в районі, який має ключове значення для постачання нафти з Венесуели.

У своїй заяві на державному телебаченні Венесуели Мадуро заявив, що мотивом розгортання військово-морських сил США є бажання отримати нафту його країни і що “вони хочуть її безкоштовно”.

Реакція міжнародної спільноти

Ключові союзники Мадуро засудили розгортання ВМС США. Китай, Росія та Іран виступили із заявами, в яких висловили свою незгоду будь-якому застосуванню або загрозі застосування сили в міжнародних відносинах та втручанню у внутрішні справи Венесуели.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що військове втручання стане помилкою, яка дестабілізує весь регіон.

Президент Колумбії Густаво Петро назвав звинувачення США про те, що Мадуро тісно пов’язаний з Cartel de los Soles, “брехнею, подібною до зброї масового знищення в Іраку”. Він заявив, що втручання США перетворить Венесуелу на конфлікт “подібний до сирійського”, втягнувши сусідню Колумбію “у такий же хаос”.

А ось Гаяна, яка має тривалу територіальну суперечку з Венесуелою, підтримала версію США про діяльність картелю і зобов’язалася співпрацювати зі своїми союзниками для пошуку рішень.

Також розгортання військ США підтримали у Тринідад і Тобаго. Там вважають, що це допоможе боротися з наркотрафіком і пов’язаними з ним злочинами, і запропонували американським військам використовувати свою територію для захисту Гаяни.

Парагвай висловив підтримку США в боротьбі з наркотрафіком і організованою злочинністю в регіоні. Також Аргентина нещодавно визнала Cartel de los Soles терористичною організацією.

Чи вторгалися США до країн Латинської Америки для боротьби з картелями

Протягом XIX та XX століть США часто вторгалися до країн Латинської Америки, хоча передусім для захисту своїх бізнес-інтересів і протидії поширенню комунізму, а не для боротьби з наркотрафіком.

Вторгнення в Панаму в 1989 році є єдиним явним прикладом вторгнення США в латиноамериканську країну під приводом боротьби з наркотрафіком.

У межах операції Справедлива справа США направили 26 тис. військових, щоб усунути диктатора Мануеля Нор’єгу, якого звинуватили у наркотрафіку та відмиванні грошей. Після кількох тижнів боїв він здався, був відправлений до Маямі та засуджений федеральним судом.

У квітні 2020 року, після того як США звинуватили Мадуро, адміністрація Трампа розпочала операцію з боротьби з наркотиками в Карибському басейні, збільшивши військово-морську присутність. На той час американські війська не входили на територію Венесуели і не брали участі в бойових діях чи арештах.

