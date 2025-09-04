Адміністрація Дональда Трампа подала до Верховного суду США прохання про швидкий розгляд клопотання про збереження його тарифів. Це сталося після того, як суд нижчої інстанції визнав недійсними більшість його глобальних мит.

Про це пише видання Politico.

Трамп оскаржує у Верховному суді скасування тарифів

Адвокати Міністерства юстиції закликали суддів розглянути справу в пришвидшеному порядку, аргументуючи це тим, що судові оскарження тарифів створюють невизначеність, оскільки адміністрація прагне використовувати їх для вирішення різних питань зовнішньої політики, зокрема для того, щоб змусити Індію припинити закупівлю російської нафти.

Генпрокурор Д. Джон Савер попросив Верховний суд розглянути справу до наступного тижня, заслухати аргументи на початку листопада і “прискорити” остаточне рішення “в максимально можливій мірі”.

– Ставки в цій справі не можуть бути вищими. Президент і члени його кабінету міністрів дійшли висновку, що тарифи сприяють миру та безпрецедентному економічному процвітанню, а відмова від тарифних повноважень наражатиме нашу країну на торговельні репресії без ефективних засобів захисту і поверне Америку на межу економічної катастрофи, – написав Сауер.

Минулого тижня Апеляційний суд США з федеральних питань ухвалив рішення переважною більшістю голосів щодо незаконності мит, але призупинив виконання рішення, щоб дати можливість подати апеляцію у Верховний суд.

Якщо рішення Апеляційного суду залишиться чинним, це може зірвати нинішні торговельні переговори і, можливо, змусити уряд повернути мільярди зібраних мит.

Справа ставить під сумнів законність значної частини мит Трампа, включаючи мита на провідних торговельних партнерів Канаду, Мексику, ЄС і Китай.

Разом із петицією, в якій адміністрація просить Верховний суд розглянути справу, вона подала клопотання про прискорення розгляду справи, посилаючись на необхідність “термінового вирішення”. Підприємства, які оскаржують мита, погодилися на запропонований прискорений графік.

