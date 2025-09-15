Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили ще одне судно, яке могло перевозити наркотики з Венесуели в міжнародних водах.

Трамп про другий удар США по судну з наркотиками з Венесуели

Внаслідок удару по судну загинули три людини, які перебували на борту, повідомляє The Associated Press.

Як стверджує Дональд Трамп, удар стався в той час, коли наркотерористи з Венесуели перебували в міжнародних водах, перевозячи нелегальні наркотики до США. За його словами, це смертельна зброя, яка отруює американців.

На думку американського президента, вони становлять загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та життєво важливим інтересам США.

Другий удар стався через два тижні після іншої атаки, за словами адміністрації Трампа, по швидкісному катеру з Венесуели, який перевозив наркотики, внаслідок чого загинули 11 осіб.

Адміністрація Білого дому виправдала попередній удар необхідністю ескалації конфлікту з метою зупинити потік наркотиків до США.

Офіційні особи заявили, що перша атака була спрямована проти Трен-де-Арагуа – венесуельської банди, визнаної у США терористичною організацією.

Вони також зазначили, що в майбутньому проводитимуться нові військові атаки по об’єктах наркоторгівлі в рамках підготовки США до боротьби з наркокартелями.

