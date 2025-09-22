Соединенные Штаты Америки будут защищать “каждый сантиметр” территории стран-членов НАТО.

Об этом заявил новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолц.

Волц заявил, что США будут отстаивать безопасность НАТО

Постпред США в ООН отметил, что всего девять дней назад этот Совет собирался, чтобы обсудить нарушение Россией воздушного пространства Польши большим количеством военных дронов, и призвал Россию прекратить войну в Украине и остановить действия, которые могут привести к эскалации конфликта.

Сейчас смотрят

По его словам, несмотря на это, Россия снова нарушила воздушное пространство члена НАТО.

– Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение, – сказал Уолц.

Он добавил, что Вашингтон ожидает от Москвы “поиска путей деэскалации, а не риска наращивания”.

– Это событие, произошедшее вслед за вторжением российского беспилотника в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо хочет эскалации и вовлечения большего количества стран, либо не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками, – подчеркнул постпред США.

Уолц назвал оба сценария “очень тревожными”.

Он призвал Россию как постоянного члена Совета поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет соседних государств, прекратить нарушения их воздушного пространства и начать прямые переговоры с Украиной для завершения войны.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Над Финским заливом самолеты РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около 12 минут.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН предупредил: если еще одна российская ракета или самолет войдут в воздушное пространство НАТО без разрешения, неважно намеренно или по ошибке, то будут сбиты.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.