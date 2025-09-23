Президент Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 80-й сессии Генассамблеи ООН, провел встречу с генералом Китом Келлогом — специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Встреча Зеленского и Келлога в Нью-Йорке

— Глава государства поблагодарил Кита Келлога за поддержку и помощь и отдельно отметил усилия президента США Дональда Трампа, чтобы закончить войну и остановить убийства, — говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал Келлога о ситуации на фронте, в частности о результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска.

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В беседе стороны также коснулись развития двустороннего сотрудничества, которое прежде всего касается взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США.

Президент сказал, что Украина очень заинтересована в том, чтобы заключить их в ближайшее время.

Кроме того, обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба.

Ранее Зеленский анонсировал почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всего мира на полях Генассамблеи ООН, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: Офис президента

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