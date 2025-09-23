Президент Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 80-й сессии Генассамблеи ООН, провел встречу с генералом Китом Келлогом — специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Встреча Зеленского и Келлога в Нью-Йорке

— Глава государства поблагодарил Кита Келлога за поддержку и помощь и отдельно отметил усилия президента США Дональда Трампа, чтобы закончить войну и остановить убийства, — говорится в сообщении.

Зеленский также проинформировал Келлога о ситуации на фронте, в частности о результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска.

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В беседе стороны также коснулись развития двустороннего сотрудничества, которое прежде всего касается взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США.

Президент сказал, что Украина очень заинтересована в том, чтобы заключить их в ближайшее время.

Кроме того, обсудили гарантии безопасности и защиту украинского неба.

I held a meeting with U.S. Special Presidential Envoy, @generalkellogg. I briefed him on the situation at the front and the results of the counteroffensive operation near Dobropillia and Pokrovsk. We also touched on the development of cooperation between Ukraine and the United… pic.twitter.com/CjW4fAdSLC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

Ранее Зеленский анонсировал почти два десятка встреч с лидерами разных стран со всего мира на полях Генассамблеи ООН, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

Источник : Офис президента

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