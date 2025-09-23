Президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку для участі в заходах 80-ї сесії Генасамблеї ООН, провів зустріч зі генералом Кітом Келлогом – спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зустріч Зеленського і Келлога у Нью-Йорку

– Глава держави подякував Кіту Келлогу за підтримку та допомогу й окремо відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну та зупинити вбивства, – мовиться у повідомленні.

Зеленський також поінформував Келлога про ситуацію на фронті, зокрема результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська.

У розмові сторони також торкнулися розвитку двосторонньої співпраці, яка передусім стосується взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США.

Президент сказав, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом.

Крім того, обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

Раніше Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу на полях Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський і Трамп у Гаазі

Джерело: Офіс президента

