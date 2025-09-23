Президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку для участі в заходах 80-ї сесії Генасамблеї ООН, провів зустріч зі генералом Кітом Келлогом – спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зустріч Зеленського і Келлога у Нью-Йорку

– Глава держави подякував Кіту Келлогу за підтримку та допомогу й окремо відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну та зупинити вбивства, – мовиться у повідомленні.

Зеленський також поінформував Келлога про ситуацію на фронті, зокрема результати контрнаступальної операції біля Добропілля та Покровська.

У розмові сторони також торкнулися розвитку двосторонньої співпраці, яка передусім стосується взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США.

Президент сказав, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом.

Крім того, обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

I held a meeting with U.S. Special Presidential Envoy, @generalkellogg. I briefed him on the situation at the front and the results of the counteroffensive operation near Dobropillia and Pokrovsk. We also touched on the development of cooperation between Ukraine and the United… pic.twitter.com/CjW4fAdSLC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2025

Раніше Зеленський анонсував майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу на полях Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело : Офіс президента

