Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что остановка работы федерального правительства является “вероятным сценарием”.

Об этом пишет CNN.

Шатдаун “вероятно” произойдет — Трамп

Трамп возложил ответственность за возможный срыв финансирования на демократов, которые, по его словам, отказываются отступить от своих требований.

— Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что это (шатдаун, — Ред.), вероятно, произойдет. Я не видел, чтобы они уступили хоть немного, — заявил президент в Овальном кабинете.

Его пессимистический прогноз прозвучал после встречи в Белом доме с лидерами демократов в Конгрессе, которая завершилась безрезультатно.

Причиной тупика стали требования демократов о уступках в сфере здравоохранения.

Расистское видео Трампа

Через несколько часов после этой встречи Трамп опубликовал в соцсетях расистское видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором высмеивались лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

На кадрах изображен Хаким Джеффрис в сомбреро с усами, а Чак Шумер с фальшивым голосом.

На видео Шумер якобы настаивает на предоставлении “бесплатного медицинского обслуживания” иммигрантам без документов, из-за того, что избиратели из числа меньшинств ненавидят демократов и могут использовать эти голоса на следующих выборах.

На фоне звучит музыка мариачи, а голос Шумера говорит: Нельзя скрыть правду: никто больше не любит демократов.

Это еще больше обострило противостояние между сторонами накануне дедлайна по принятию бюджета, который наступает 1 октября.

Во вторник, 30 сентября, Трамп снова атаковал демократов, обвинив их без доказательств в стремлении “предоставить медицинскую страховку нелегальным мигрантам”.

Что такое шатдаун в США

Шатдаун — это временная приостановка работы федеральных органов власти США, которая происходит из-за отсутствия принятого бюджета или закона о временном финансировании.

В период шатдауна часть государственных учреждений прекращает работу, сотни тысяч работников федерального сектора вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск.

Некоторые служащие остаются на своих должностях, но работают без заработной платы, пока финансирование не будет восстановлено.

Это объясняется тем, что Конституция США запрещает тратить средства без официального одобрения Конгресса.

Причиной шатдауна становится отсутствие договоренности между Конгрессом и президентом о принятии бюджета или резолюции о временном финансировании.

Чаще всего споры возникают вокруг спорных статей расходов, среди которых финансирование социальных программ, оборонных проектов или вопросов иммиграционной политики.

