Частичная приостановка работы правительства США становится все более вероятной после того, как встреча американского президента Дональда Трампа с лидерами Конгресса не приблизила демократов и республиканцев к “соглашению” о государственном финансировании.

У Трампа допустили шатдаун в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи Трампа с конгрессменами сказал: Я думаю, мы идем в шатдаун, потому что демократы не хотят делать правильный шаг.

Как пишет Reuters и WP, лидеры демократов заявили, что выразили Трампу свою обеспокоенность относительно расходов на здравоохранение, тогда как глава Штатов, по словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, “кажется, впервые понял масштабы этого кризиса”. Демократы указали, что стороны остаются далеки от достижения согласия.

Сейчас смотрят

Лидеры республиканцев дали понять, что не намерены рассматривать требования демократов, и призвали сенаторов от Демократической партии согласиться на план Республиканской партии, уже принятый в Палате представителей, предусматривающий временное продление текущего финансирования до 21 ноября.

Если к среде, 1 октября, Конгресс не одобрит продление правительственного финансирования, правительство США перейдет на “минимальный режим работы”, продолжая осуществлять только критически важные функции, необходимые для защиты жизни или государственной собственности.

В марте 2025 года была похожая ситуация, тогда США также были очень близки к шатдауну, однако его удалось избежать.

Тогда Трамп также возлагал полную ответственность за потенциальный шатдаун на демократов в Конгрессе США. Он заявлял журналистам в Белом доме: Если произойдет закрытие правительства, это будет только из-за демократов, и они действительно многое заберут у нашей страны и у людей нашей страны.

Этому предшествовало выступление в Сенате США демократа Чака Шумера, лидера оппозиционной партии, который заявил, что у демократов есть голоса, чтобы заблокировать принятый Палатой представителей законопроект Республиканской партии о расходах. Он призвал республиканцев Сената заключить соглашение с демократами по краткосрочному законопроекту о расходах, пока они продолжают переговоры об ассигнованиях на целый год.

Президент оставил двери открытыми для прямых переговоров с демократами, сказав репортеру: Если я им нужен, я буду там, на 100%. В марте ситуация была решена, как будет сейчас – пока не ясно.

Что такое шатдаун или закрытие правительства в США

Шатдаун, или же закрытие правительства в США происходит тогда, когда правительство не может согласовать свой годовой бюджет, полностью или частично. Это влияет на расходы, которые должны выделяться ежегодно.

Такое закрытие означает, что федеральное правительство прекращает выплачивать зарплату федеральным служащим и подрядчикам, работающим на правительство. Это ситуация, которая по-разному влияет на каждую часть правительства.

В прошлом случались частичные шатдауны, когда часть бюджета была утверждена, и некоторые ведомства получали полное финансирование и могли работать в обычном режиме. Случались и более масштабные закрытия, когда ни один из бюджетов не был подписан как закон.

Во время полного шатдауна закрываются все второстепенные правительственные учреждения и программы США, поскольку они зависят от ежегодного государственного финансирования.

Несмотря на закрытие правительства, основные услуги и обязательные программы не останавливаются. Во время прошлых шатдаунов военнослужащие на действительной службе и большинство пограничников, федеральных правоохранителей и авиадиспетчеров оставались на своих рабочих местах.

В то время как дискреционные расходы обсуждаются ежегодно, обязательные расходы утверждаются на более длительные периоды или являются постоянными. Таким образом, выплаты на социальное обеспечение, государственные программы по медицинскому страхованию и помощи будут продолжаться, так же как и медицинские выплаты военным ветеранам.

На кого влияет шатдаун в США

Федеральные служащие первыми ощущают на себе последствия закрытия правительства.

По данным Комитета за ответственный федеральный бюджет, внепартийной группы, занимающейся вопросами фискальной политики, около 850 тыс. из 2,1 млн федеральных служащих, не связанных с почтовыми службами, были временно отправлены в отпуск в 2013 году и в начале 2018 года.

Сотрудники, находящиеся в отпуске, не имеют права работать и не получают заработную плату в течение этого времени. Но им гарантируется ретроактивная выплата заработной платы, когда правительство будет профинансировано, возобновит свою работу и заработает.

В прошлом некоторые ведомства, такие как Министерство обороны США, Государственный департамент или Налоговая служба, просили работников выйти на работу, чтобы обеспечить бесперебойную работу — все еще без оплаты.

Многие работники, которые работают в сферах жизнеобеспечения, должны продолжать работать, но не получают зарплату во время закрытия.

Федеральные чиновники, которые были утверждены Сенатом, не могут быть отправлены в отпуск. Президент и члены Конгресса продолжают работать и получать зарплату.

Когда был последний шатдаун в США

По данным Исследовательской службы Конгресса, с тех пор как в 1976 году был введен в действие нынешний бюджетный процесс, Конгресс США допустил 20 перерывов в финансировании, длившихся не менее одного полного дня.

Многие из этих перерывов в финансировании были кратковременными и не привели к остановке работы, в то время как некоторые из них были длительными и имели большое политическое значение и влияние.

Так, в 2013 году разногласия по поводу Закона о доступном здравоохранении привели к остановке работы правительства.

А разногласия по поводу иммиграции привели к двум шатдаунам в США в 2018 году — вторая из них стала, на данный момент, последней остановкой работы правительства и самой продолжительной в истории.

Самый длительный шатдаун в США

Самая длительная остановка работы правительства в истории США началась в 2018 году и продолжалось 34 дня. Причиной остановки послужил тупик в вопросе финансирования пограничной стены, возведенной Дональдом Трампом во время его первого срока. Но когда борьба перешла в новый, 2019 год, президент подписал законопроект о возобновлении работы правительства, не удовлетворив свои требования.

До остановки работы правительства в 2018-2019 годах рекордсменом по продолжительности была остановка работы правительства в 1995-1996 годах — 21 день. Спор был связан с разногласиями по поводу сокращения расходов между президентом Биллом Клинтоном и тогдашним спикером палаты представителей Ньютом Гингричем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.