Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Ракеты Томагавк: характеристики, цена и дальность полета
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что “в определенной степени” принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего эти ракеты будут использованы. 17 октября тема поставок Tomahawk поднималась во время встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
11 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. По данным американских СМИ, среди прочего президенты обсуждали и возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.
В сентябре на полях Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk и это было оценено положительно. Именно об этом сообщило издание Telegraph, ссылаясь на источники.
В июле этого года Трамп также рассматривал возможность предоставления Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk, которые могут достичь Москвы или Санкт-Петербурга. Такие данные обнародовало издание The Washington Post со ссылкой на источник, причастный к принятию решений о помощи США.
Высокоточные ракеты Tomahawk, которые способны поражать цели на расстоянии до 2500 км, раньше были в запросе Украины к международным партнерам.
Факты ICTV узнавали характеристики, стоимость и дальность полета ракет Томагавк.
Tomahawk — это многоцелевая крылатая ракета, которая является неотъемлемой частью ударной мощи ВМС США. Ее низкоуровневый полет и высокая точность делают ее идеальным оружием для поражения важных военных объектов, таких как командные пункты, аэродромы и системы ПВО. Оснащенная различными типами боеголовок, Tomahawk может выполнять широкий спектр задач, от уничтожения наземных целей до разведки. Современные модификации этой ракеты обеспечивают ей еще большую дальность, точность и живучесть.
Крылатые ракеты Tomahawk неоднократно демонстрировали свою высокую эффективность в боевых действиях, начиная с войны в Персидском заливе. Несмотря на попытки противника сбить эти ракеты, лишь незначительная их часть была уничтожена системами ПВО. Такая результативность объясняется современными системами наведения и высокой маневренностью Tomahawk.
Tomahawk: характеристики
Семейство ракет Tomahawk — это высокоточные, дозвуковые крылатые ракеты большой дальности, которые широко используются вооруженными силами США и некоторых других стран. Tomahawk, дальность которых может отличаться, характеризуются универсальностью и способностью поражать цели на значительном расстоянии, что делает их одним из самых эффективных видов высокоточного оружия.
Основные характеристики ракеты Томагавк:
- тип — дозвуковая крылатая ракета с турбореактивным двигателем;
- длина — 5,55 м без бустера;
- диаметр — 0,52 м;
- вес без ускорителя — около 1 315 кг;
- дальность полета — 1 250-2 500 км;
- боевая часть — фугасная, ядерная, кассетная, весом до 454 кг;
- системы наведения — инерционная система с коррекцией по фото местности, GPS и противорадарная ГСН.
Инфографика: Ракеты ТомагавкЭто позволяет ракетам поражать как стационарные, так и подвижные цели с высокой точностью.
Ракета Томагавк: цена
В прошлом году Австралия пополнила свой военный арсенал партией крылатых ракет Tomahawk. Высокоточные дальнобойные ракеты Tomahawk, цена которых по этому договору около $4,16 млн за штуку, способны поражать цели на расстоянии до 1 600 км.
Австралийские военные планируют использовать Tomahawk с борта своих эсминцев класса Hobart, каждый из которых может нести до 48 таких ракет.
Какие ракеты Tomahawk могут использоваться в Украине
Есть авиационные ракеты Томагавк, противокорабельные и BGM-109A/C/D/G, запускаемые с наземных пусковых установок. Именно этот вариант подходит для Украины.
Но в 1987 году состоялось подписание договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В рамках этого договора СССР уничтожал свои SS-20. Все наземные комплексы Томагавк BGM-109G, находившиеся в Европе, порезали в рамках этого договора с 1988 по 1991 год. Поэтому до недавнего момента у США не было наземных пусковых установок для ракет Томагавк.
В 2023 году армия США приняла на вооружение батарею VLS — Strategic Mid-range Fires System (SMRF), которую назвали Typhon. Именно эта установка может запускать огромное количество разнообразных ракет, в том числе и Томагавки. Но таких пусковых установок у США небольшое количество.
Украина проявляет интерес к приобретению этих ракет для усиления своей обороноспособности. Однако существуют значительные препятствия для реализации такого сценария. Во-первых, для запуска Tomahawk нужны специальные платформы, такие как подводные лодки или корабли, которых в Украине нет. Кроме того, США ограничивают экспорт этих ракет.
По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, ракеты Томагавк, которые сейчас запускаются с кораблей, можно запускать с наземных пусковых установок.
— Самолеты, которые есть у нас на вооружении, можно дооборудовать соответствующими держателями для Томагавков. Речь идет о бомбардировщиках СУ-24. Но проблема в том, что у нас совсем немного этих самолетов и сейчас они используются для запуска Storm Shadow — говорит эксперт.
Эксперт отмечает, что Томагавки запускаются с контейнерных пусковых установок. По его мнению, при необходимости можно переоборудовать уже существующие пусковые установки под эти ракеты.
— Относительно новой наземной пусковой установки Typhon, то нам ее никто не даст. Надо исходить из того, что у нас есть, и что имеют на складах союзники, — отмечает Романенко.
