Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Трамп о поставках Tomahawk Украине

На вопрос журналистов, собирается ли он предоставить Украине ракеты дальнего действия Tomahawk, американский лидер ответил:

—Нет, не планирую. Конечно, я могу передумать, но на данный момент такого намерения нет.

Президент также заявил, что для него не существует «последней капли», которая доказала бы, что российский лидер Владимир Путин не готов завершить войну в Украине.

— Здесь нет последней капли. Иногда нужно позволить им сражаться. И они сражаются, и сражаются, — сказал Трамп.

Он добавил, что эта война тяжела для обеих сторон, и отметил, что Путин потерял много солдат, «возможно миллионы».

Трамп также напомнил, что ранее он урегулировал восемь конфликтов и надеялся, что эта война будет проще.

Напомним, что за несколько дней до переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп отмечал, что США имеют достаточно Tomahawk для потенциальной передачи Украине.

Однако во время самой встречи с Зеленским Трамп заявил, что предпочитает не поставлять эти ракеты, объяснив, что они нужны для защиты США.

Напомним, что ранее Пентагон одобрил возможность передать Украине ракеты Tomahawk большой дальности, оценив, что это не повлияет на оборонный потенциал США.

Однако окончательное решение оставалось за президентом.

