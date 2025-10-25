Президент США Дональда Трамп готовий зустрітися з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це він сказав журналістам, прямуючи з п’ятиденним візитом до Азії, пише The Guardian.

Трамп готовий зустрітися з диктатором КНДР

П’ятиденне турне Трампа до Малайзії, Японії та Республіки Корея стане першим візитом президента США після за його другої каденції до цього регіону. Він має прибути до Куала-Лампуру у неділю вранці за місцевим часом.

Глава Білого дому сказав журналістам, що готовий зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином вперше з 2019 року.

– Я відкритий для цього. У мене були чудові стосунки з ним (Кімом, – Ред.), – сказав Трамп на борту президентського літака.

Трамп також заявив, що готовий визнати Північну Корею ядерною державою. Він заявив, що “вони є свого роду ядерною державою”.

– Коли ви кажете, що їх потрібно визнати ядерною державою, то, ну, вони мають багато ядерної зброї, я б так сказав, – додав президент США.

Лідери США і КНДР зустрічалися тричі за першої каденції Трампа Раніше Кім заявляв, що готовий зустрітися з президентом США, якщо Вашингтон відмовиться від вимоги, щоб Пхеньян відмовився від свого ядерного арсеналу.

Міністр з питань возз’єднання Південної Кореї заявив у п’ятницю, що є “значна” ймовірність того, що Трамп і Кім зустрінуться під час візиту американського лідера до Республіки Корея.

Також CNN, посилаючись на анонімні джерела, повідомляв, що американські чиновники обговорювали можливість організації зустрічі під час візиту Трампа.

Раніше стало відомо, що Трамп у четвер, 30 жовтня, у південнокорейському Пусані зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

