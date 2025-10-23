Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином о прекращении закупок нефти у России.

Об этом Трамп сказал в разговоре с журналистами.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина: что известно

Встреча пройдет во время визита Трампа в Южную Корею на следующей неделе.

Сейчас смотрят

Дональд Трамп отметил, что переговоры с Си Цзиньпином необходимы, ведь закупки нефти Китаем финансируют войну против Украины.

Президент США считает, что его предшественники Джо Байден и Барак Обама заставили РФ и Китай объединиться.

– Китай немного другой. Из-за Джо Байдена и Барака Обамы Китай и Россию заставили объединиться, а этого никогда не следовало допускать. Они не могут быть друзьями, они не могут быть такими по своей природе, – высказал мнение Трамп.

Он также подчеркнул, что будет говорить с Си о том, как закончить войну в Украине.

– Либо из-за нефти, либо из-за энергии, либо из-за чего-то другого. И я думаю, что он будет очень восприимчив… Сейчас он хотел бы, чтобы эта война закончилась, – резюмировал американский президент.

ЦПД о встрече лидеров США и Китая

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, комментируя предстоящую встречу, сообщил, что эта встреча может решить “очень многое”.

– Россия сегодня – сырьевой придаток Китая. Также она является инструментом Китая в прокси-войне с Западом. Кроме того, экономики США и Китая очень связаны, поэтому вместо постоянного противостояния там точно могут найти общие интересы, – перечислил Коваленко.

Он добавил, что Трамп уже заявил, что будет говорить с Си о войне РФ против Украины.

Хотя Китай является покупателем российских энергоресурсов, он заинтересован и в большем присутствии в Европе, где можно зарабатывать.

Руководитель ЦПД подытожил, что такая встреча, как минимум, является шансом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.