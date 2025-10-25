Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином планирует обсудить темы урегулирования агрессии России против Украины.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту президентского самолета, направляющегося в Малайзию.

Трамп о встрече с Си Цзиньпином

– Одна из тем, о которых мы будем говорить, касается России и Украины. Они убивают 7 000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы обязательно поговорим об этом, – это Россия и Украина, – заявил Трамп.

По мнению президента США, Си Цзиньпин также хочет, чтобы война в Украине закончилась.

Американский президент напомнил, что Соединенные Штаты ввели “масштабные санкции против России”.

При этом Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Пекин помог Вашингтону урегулировать военный конфликт против Украины.

Трамп отметил, что между ним и президентом Си Цзиньпином есть немало тем для обсуждения, и выразил уверенность, что их встреча будет успешной.

На этой неделе стало известно, что Трамп в четверг, 30 октября, в Пусане, городе в Южной Корее, встретится с Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

