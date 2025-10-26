Президент Дональд Трамп присоединился к подписанию мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Малайзии.

Об этом сообщают CNN и AP News.

Мирное соглашение Камбоджи с Таиландом

Дональд Трамп подписал мирное соглашение вместе с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом. Это произошло во время церемонии в Куала-Лумпуре на фоне герба Соединенных Штатов и надписи Достижение мира.

Таиланд освободит камбоджийских заключенных, а Камбоджа начнет выводить тяжелую артиллерию в рамках первой фазы соглашения.

Наблюдатели будут следить за ситуацией, чтобы избежать возобновления боевых действий.

– Мы сделали то, что многие считали невозможным, — сказал Трамп.

Премьер-министр Камбоджи назвал это историческим днем, а премьер-министр Таиланда сказал, что соглашение создает основу для длительного мира.

Церемония стала первым мероприятием для Трампа после прибытия на ежегодный саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который проходит в Куала-Лумпуре.

HISTORIC PEACE BETWEEN THAILAND & CAMBODIA. President Trump and Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim hosted the Prime Ministers of Thailand and Cambodia for the signing of the ‘Kuala Lumpur Peace Accords’—a historic peace declaration. pic.twitter.com/BZRJ2b2KLY — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Позже президент США в рамках турне отправится с визитами в Японию и Южную Корею, где, вероятно, встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Напряженность между Камбоджей и Таиландом переросла в пятидневный конфликт в июле, в результате которого погибли десятки гражданских лиц. Также сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Первоначальное перемирие, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, как президент США провел телефонные переговоры с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из сторон, если конфликт будет продолжаться.

