Президент США Дональд Трамп заявив, що він “дуже швидко” вирішить кризу між Афганістаном і Пакистаном.

Про це він сказав в кулуарах саміту АСЕАН в Малайзії, передає AP News.

Трамп заявив, що може примирити Афганістан і Пакистан

– Я чув, що Пакистан і Афганістан розпочали переговори. Але я дуже швидко вирішу це питання, – сказав президента США.

Він зробив цей коментар під час підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею, додавши, що лідери Пакистану – “чудові люди”.

Як пише агентство, дві країни перебувають у стані жорсткої суперечки з питань безпеки, і при цьому кожна зі сторін стверджує, що реагувала на агресію з боку іншої під час зіткнень на початку цього місяця.

Це були найкривавіші бої між ними за останні кілька років, що стало найнижчою точкою у відносинах між країнами, а також викликало занепокоєння в регіоні, де прагнуть відновити свою діяльність збройні угруповання, такі як Аль-Каїда.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що той закриває очі на бойовиків, які перетинають кордон для здійснення нападів, але таліби це заперечують.

Зазначається, що другий раунд переговорів між ними розпочався в Стамбулі в суботу і був присвячений перетворенню крихкого перемир’я, досягнутого на початку цього місяця в Досі, на міцну основу для миру і безпеки кордонів.

